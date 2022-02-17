17.02.2022 (11:45)

В Москву из Пекина вернулись армейцы — олимпийский чемпион фигурист Марк Кондратюк и призер Игр конькобежец Сергей Трофимов

В столичном аэропорту Шереметьево состоялась торжественная встреча спортсменов ЦСКА — олимпийского чемпиона в командном турнире по фигурному катанию Марка Кондратюка с тренером Светланой Соколовской и серебряного призера Игр-2022 в командной гонке преследования конькобежца Сергея Трофимова.

Также в Москву прямым рейсом из китайской столицы прилетели скелетонисты прапорщик Елена Никитина и Александр Третьянов, конькобежцы Наталья Воронина, Артём Арефьев и Виктор Муштаков, фристайлистка Анастасия Таталина.

Этим же рейсом из Пекина вернулись российские прыгуны с трамплина, в их числе Данил Садреев и Евгений Климов, которые вместе с Ирмой Махиней и Ириной Аввакумовой завоевали в смешанном командном турнире «серебро».

В составе делегации также прибыли дуэты фигуристов Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин, бобслеисты, сноубордисты, а также женская сборная России по хоккею, завершившая выступление на Играх в четвертьфинале.

В аэропорту армейских спортсменов под звуки военного оркестра встретили родственники и друзья, почти сотня болельщиков и воспитанников спортивных школ ЦСКА.

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