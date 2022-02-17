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17.02.2022 (11:30)

Инспекторы ВАИ обеспечивают безопасность передвижения колонн военной техники из Крыма после учений

Инспекторы дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) обеспечивают безопасность дорожного движения при передвижении воинских колонн из Крыма в пункты постоянной дислокации.

В частности, инспекторы ВАИ осуществили около 10 сопровождений военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. Более половины автомобильных маршей прошли с преодолением маршрута протяженностью более 500 км. Часть маршрутов автомобильных колонн проходила по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту.

После завершения выполнения задач плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, военнослужащие военного округа совершили механизированные марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации.

По прибытии в ППД военнослужащие приступят к обслуживанию техники и ее подготовке к очередным этапам плановых мероприятий боевой подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , ВАИ
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