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17.02.2022 (11:15)

Спецназ ЮВО при поддержке экипажей Ми-8АМТШ уничтожил условного противника в Ростовской области

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, уничтожили условного противника в ходе тактико-специального учения на полигоне Кадамовский.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации ЮВО в ночное время суток обеспечили скрытную высадку групп спецназа в тыл условного противника на удалении до 5 тыс. м. Десантирование военнослужащие совершили с использованием парашютных систем специального назначения «Арбалет-2».

Дальнейшее передвижение в тыл «противника» осуществлялось на бронемашинах «Тайфун» и «Тигр». Благодаря информации от разведывательных подразделений рейдовые группы смогли избежать столкновения с дозорными группами и скрытно пройти через минно-взрывное заграждение.

Успешно пробравшись в тыл «врага», военнослужащие выполнили боевые стрельбы, в ходе которых поразили более 70 мишеней, имитирующих живую силу и боевые машины противника на дальностях от 1,2 до 1,8 тыс. м.

На учении военнослужащие применили новейшие автоматы АК-12, снайперские винтовки СВД-М, а также модернизированные армейские крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М «Корд-М», оснащенные приборами ночного видения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Спецназ
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