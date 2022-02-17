17.02.2022 (11:00)

Специалисты РХБ защиты ЮВО в Ставропольском крае замаскировали перегруппировку войск от авиации условного противника

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поставили аэрозольную завесу в целях маскировки перегруппировки войск от авиации условного противника в ходе двустороннего тактического учения в Ставропольском крае.

Специалисты подразделения РХБ защиты применили специальную станцию ТДА-М, дымовые шашки ДМ-11 и ДМХ-5 для постановки аэрозольных завес, что позволило скрыть смену огневых позиций своих войск.

Кроме того, специалисты передали расчетами РХБ разведки информацию об обстановке на соответствующие пункты управления с применением штатных радиосредств.

Также военнослужащие выполнили более 40 вводных, в том числе проработали различные сценарии отражения нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на опасные производственные объекты.

Для выполнения специальных задач была задействована спецтехника, в том числе разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6 на базе бронетранспортеров БТР-80 и авторазливочные станции АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ.

В учении, которое продлится до конца недели, принимают участие около 400 военнослужащих ЮВО, задействовано более 50 единиц военной техники, а также звено вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты.

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