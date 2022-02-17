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17.02.2022 (10:45)

С военными инженерами ЮВО проведены практические занятия по минно-взрывному делу

С военнослужащими отдельного инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, состоялись практические занятия по минно-взрывному делу.

Саперы изучили классификацию, состав и характеристики различных взрывчатых веществ, а также методику проведения расчетов необходимого количества взрывчатых веществ для подрыва деревянных, бетонных и железобетонных конструкций различного назначения.

На практике военнослужащие обучились самостоятельно изготавливать боевой заряд для применения в заданных условиях. Также были отработаны задачи поиска, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов.

Кроме того, инженеры ЮВО отработали наиболее эффективные способы инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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