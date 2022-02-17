17.02.2022 (10:30)

На полигоне ЮВО под Волгоградом завершается подготовка трассы к международному этапу конкурса «Инженерная формула»

В рамках подготовки к международному этапу конкурса «Инженерная формула» Армейских международных игр 2022 года военные инженеры межвидового регионального учебного центра инженерных войск завершают подготовку трассы и препятствий состязаний на полигоне Волжский Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области.

Программа конкурса «Инженерная формула» включает эстафету, где каждая команда выступает в составе экипажей для выполнения задач инженерного обеспечения. Эстафета проводится поэтапно с шириной проезжей части 16 м и протяженностью 4000 м.

На каждой единице военной инженерной техники экипажам необходимо будет преодолеть один круг трассы с заездом на «пит-стоп», где требуется выполнить свою специальную задачу, свойственную данному образцу военной техники.

Проверка готовности учебно-материальной базы полигона ЮВО пройдет в мае текущего года, когда учебный центр примет у себя участников всеармейского этапа конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

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