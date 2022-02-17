17.02.2022 (10:15)

Мотострелки ЮВО использовали опыт современных вооруженных конфликтов на двустороннем ротном тактическом учении под Волгоградом

Новые методы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов отработали подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в ходе двустороннего ротного тактического учения под Волгоградом.

Подразделения провели учебно-боевые операции друг против друга. Одно подразделение играло роль противника, занявшего глухую оборону, а у другого стояла задача обнаружить «врага» и уничтожить его.

Заняв выгодные рубежи, гвардейцы уничтожили условного противника из штатного вооружения боевых машин пехоты БМП-3, стрелкового и снайперского вооружения, при поддержке артиллерийской батареи «Хоста» и нанесли поражение противнику сосредоточенным огнем.

Основной целью учения являлась проверка слаженности и готовности мотострелковых подразделений к выполнению задач по предназначению.

В целях формирования у военнослужащих ЮВО должного уровня психологической готовности и устойчивости к выполнению учебно-боевых задач, в ходе учения применялись инженерные средства имитации, дымовые шашки и холостые боеприпасы.

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