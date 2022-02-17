17.02.2022 (10:00)

Артиллеристы ЮВО уничтожили наступающего противника с применением современных средств разведки в Краснодарском крае

Артиллеристы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили атакующего условного противника с применением современных средств разведки на общевойсковом полигоне Молькино в Краснодарском крае.

В учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.

Военнослужащие отрабатывали нестандартные методы нанесения ударов по «противнику», задействовав современные средства разведки, в том числе технической, артиллерийской и беспилотной.

Разведывательные группы отработали взаимодействие с командными пунктами общевойсковых подразделений и управление огнем артиллерии в единой в системе разведывательно-огневого комплекса с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», а также комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и комплексов беспилотной авиации.

Стрельба по одиночным и групповым целям выполнялась расчетами самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град-М», минометов «Сани» на дальность до 15 км.

Практические стрельбы расчетов артиллерии проводились в рамках планового полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО.

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