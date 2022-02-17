17.02.2022 (09:45)

Военнослужащие ЮВО и Абхазии сдали около 50 литров крови в ходе акции «Стань донором!»

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Республики Абхазия приняли участие в акции «Стань донором!».

Российские военнослужащие совместно с коллегами из Министерства обороны Республики Абхазия и членами общественных организаций сдали около 50 литров крови.

После проверки в лаборатории кровь будет передана в медицинские учреждения Абхазии, в том числе для оказания помощи больным COVID-19.

Забор крови у военнослужащих выполняли квалифицированные медики на базе Центрального банка крови республиканской больницы Сухума.

Акция «Стань донором!» в Абхазии является традиционной и проводится уже третий год подряд. Военнослужащие военной базы ЮВО регулярно принимают участие в подобных акциях, внося вклад в развитие донорства на территории Республики Абхазия.

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