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17.02.2022 (09:30)

Военнослужащие ЮВО в Армении ревакцинируются от COVID-19

Медицинскими специалистами военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводится плановая ревакцинация военнослужащих, сотрудников гражданского и членов их семей от новой коронавирусной инфекции.

В соединении имеется достаточный запас обоих компонентов вакцины. В категорию ревакцинируемых входят военнослужащие и сотрудники гражданского персонала и члены их семей, получившие полный курс вакцинации до 1 сентября 2021 года. Перед процедурой пациенты проходят медицинский осмотр у врача-терапевта и инфекциониста. Также проводится тестирование на наличие антител к COVID-19.

Ревакцинация проводится на базе филиала окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединения.

Перед каждой процедурой вакцинирования проводится обязательный медицинский осмотр. Медицинские специалисты проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Пациенты в течение получаса находятся под контролем врачей, вслед за процедурой введения вакцины.

Военнослужащие ответственно подходят к вопросу ревакцинирования, во всех гарнизонах военной базы ЮВО соблюдаются меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Также на территории гарнизонов соединения действуют все необходимые профилактические меры, проводится обработка служебных и жилых помещений соединения, личной, военной и специальной техники, соблюдается температурный режим.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Армения , COVID-19
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