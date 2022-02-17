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17.02.2022 (09:15)

Во Владивостоке подвели итоги окружного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки»

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) завершился окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022».

Торжественная церемония закрытия конкурса и подведения итогов прошла на территории отдельной бригады морской пехоты ТОФ.

В ходе соревнований, которые проходили в период с 9 по 17 февраля 7 команд от различных подразделений Восточного военного округа боролись за место в окружной команде, которая поедет на Всеармейском этап конкурса.

В ходе практической части конкурса на базе полигона морской пехоты «Горностай» разведчики преодолели 5 этапов соревнований, среди которых «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательных групп в район сбора после выполнения задачи».

В рамках этапов конкурса военнослужащие совершили марш-бросок, преодолели полосу препятствий, выполнили вождение БМП-2 в сложных условиях местности, а также отработали нормативы по стрельбе из различных типов оружия, по военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, тактической, специальной подготовке, а также радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

По итогам окружного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» победителем стала команда из состава подразделения, дислоцированного в Хабаровске. Большинство её представителей войдут в сборную Восточного военного округа на Всеармейском этапе «АрМИ-2022»

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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