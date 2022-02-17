17.02.2022 (07:00)

Специалисты РЭБ прикрыли военные колонны от радиоуправляемых взрывных устройств с помощью комплекса «Лесочек» в Забайкалье

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, защитили колонну военной техники от радиоуправляемых взрывных устройств при помощи комплекса РЭБ «Лесочек».

В ходе мероприятия специалисты РЭБ совместно с мотострелковыми подразделениями совершали марш на штатной технике в назначенный район. Согласно разведданным на участке дороги условный противник установил радиоуправляемые фугасы.

Ранее на боевых машинах пехоты - БМП-2 были установлены комплексы РЭБ «Лесочек», которые с помощью постановки помех в широком диапазоне частот предотвратили детонацию взрывных устройств.

Кроме того, по прибытии в пункт назначения военнослужащие подразделений РЭБ развернули комплекс «Житель», на котором отработали задачи радиотехнической разведки, подавления каналов связи и других систем, использующих радиосигналы.

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