17.02.2022 (09:00)

Военнослужащие танковых подразделений ВВО в Забайкалье приступили к тактико-огневым упражнениям

Танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае в ходе интенсивного периода боевой подготовки выполняют тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС) из вооружения танков Т-72Б3 на полигоне «Борзя-Новая». Помимо стрельб в дневное время суток, на полигоне организовано проведение занятий ночью.

В рамках занятий военнослужащие отрабатывают такие тактические маневры, как выход подразделений в район учебно-боевого применения и переход от позиционной обороны к наступлению. При этом наводчики-операторы и командиры танков в сложных метеоусловиях совершенствуют навыки стрельбы из 125-мм модернизированной автоматической пушки по появляющимся и движущимся целям.

Также стрельба ведется по воздушным объектам условного противника из крупнокалиберного пулемета. При проведении ТОУС командиры по радиосвязи контролируют огневое поражение и ставят задачи подчиненным, направленные на повышение качества, темпа стрельбы и дальности эффективного огня из танкового вооружения.

Помимо этого, в ходе занятий танковые экипажи выполняют нормативы по подготовке вооружения танков к стрельбе, выбору огневых позиций, разведке целей и наблюдению за полем боя.

В тактико-огневых упражнениях стрельб принимают участие свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

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