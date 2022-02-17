17.02.2022 (08:45)
Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России устраняют последствия снежного циклона в Приморском крае
Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу устраняют последствия снегопада, обрушившегося на Приморский край.
В Приморском крае с 14 февраля начал действовать режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. После отступления стихии работники жилищно-коммунальных хозяйств приступили к уборке снега.
На производственных участках ЖКС № 4, организованно круглосуточное дежурство сотрудников из числа административно-управленческого и производственного персонала для мониторинга ситуации в военных городках.
Для расчистки территории было задействовано 22 единицы специальной и военной техники, а также привлечены свыше 200 военнослужащих и сотрудников производственных участков ЖКС №4.
Новости по теме:
Специалисты РЭБ прикрыли военные колонны от радиоуправляемых взрывных устройств с помощью комплекса «Лесочек» в Забайкалье
Метки: