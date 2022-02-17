17.02.2022 (08:30)

Артиллеристы ВВО в Приморье уничтожили условного противника в ходе тренировки по стрельбе и управлению огнем

С артиллерийским подразделением общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялась тренировка по стрельбе и управлению огнем.

Условного противника поразили расчеты 152-мм пушек «Гиацинт-с» и минометов. Помимо этого, военнослужащие выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров и разведке целей.

При проведении тренировки артиллеристы использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов и проводятся, как в дневное время, так и в ночное.

Всего в тренировке приняло участие свыше 500 военнослужащих, и было задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники.

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