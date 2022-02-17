17.02.2022 (08:15)

Первый этап конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня» стартовал на полигоне ВВО в ЕАО

На полигоне Восточного военного округа (ВВО) «Биджан» в Еврейской автономной области стартовал первый этап конкурса по полевой выучке среди подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу Армейских международных игр.

Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из 120-миллиметровых минометов «Сани», с улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномет по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.

Участники состязаний выполнят нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня. Для определения сильнейших минометные расчеты на время поразят мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1,5 тысячи метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время. Более того военнослужащие выполнят боевые стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74М.

По итогам конкурса лучшие артиллерийские расчеты представят соединения во втором отборочном этапе.

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