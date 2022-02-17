17.02.2022 (07:45)

Сборы гранатометчиков ВВО завершаются в шести регионах Дальнего Востока

На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии, завешаются сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Половина занятий проводится в темное время суток с применением приборов ночного видения. На практическом этапе занятий военнослужащие ведут разведку, определяют виды целей и расстояние до них, уничтожают бронетехнику условного противника на максимальной дальности из гранатометов РПГ-7.

Особое внимание на сборах уделяют обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатометных расчетов во взаимодействии со снайперами.

В сборах принимают участие более 2 тысяч военнослужащих гранатометных подразделений ВВО.

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