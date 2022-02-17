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17.02.2022 (07:30)

30 залпов салюта в День защитника Отечества выполнят артиллеристы ВВО в Хабаровске

В Хабаровске, в честь Дня защитника Отечества, с огневой позиции (набережная стадиона им. Ленина) прогремят 30 праздничных залпов.

23 февраля в 21:00 по местному времени жители и гости краевой столицы увидят в небе праздничное шоу в различных цветовых оттенках.

Залпы будут проведены военнослужащими сводного салютного артиллерийского дивизиона из шести 122-мм гаубиц Д-30, а фейерверк- из трех видов салютных установок, расположенных на заранее подготовленной огневой позиции. Всего для запуска салютных зарядов будет задействовано шесть установок, в частности 2А30, 2А85,  2А85А1.

В ходе проведения генеральной тренировки сводного салютного артиллерийского дивизиона от отдельного мотострелкового соединения  Восточного военного округа, дислоцированного в Князе-Волконском (Хабаровский край), со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор  будет  сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуска фейерверочных зарядов.

Справочно: 122-мм гаубица Д-30 (Индекс ГРАУ-2А18) - советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года. Гаубица Д-30 появилась как замена дивизионной 122 мм гаубице М-30, разработанной ОКБ Мотовилихинского завода под руководством Фёдора Фёдоровича Петрова в 1938 году.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Салют
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