17.02.2022 (06:00)

Подразделения бригады материально-технического обеспечения ЗВО прибыли в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений

Подразделения бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа завершили совершение марша протяженностью около 900 километров с полигона проведения плановых учений и прибыли в пункт постоянной дислокации.

В составе колонны в пункт постоянной дислокации прибыло свыше 40 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом.

На маршрутах движения автомобильной колонны была организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение колонн обеспечивали экипажи военной автоинспекции.

После завершения многокилометрового марша военнослужащим предстоит провести обслуживание военной техники и её подготовку к проведению плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

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