16.02.2022 (23:30)

Тульские десантники отработали действия групп антитеррора при возникновении кризисных ситуаций

Военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного провели плановую тренировку по отработке действий по захвату и уничтожению противника подразделением в рамках проверки общей готовности подразделений антитеррора к разрешению кризисных ситуаций.

На занятии отрабатывались вопросы взаимодействия и практические действия групп при уничтожении вооруженной группы, осуществившей проникновение на территорию военного городка, действия при обнаружении посторонних и взрывоопасных предметов на территории соединения и деблокирование захваченных объектов.

В ходе проведения данного занятия было задействовано около 100 человек личного состава, которые показали хорошие знания тактики действий в условиях города и на территории зданий и сооружений.

Такого рода занятия имеют постоянный характер и проводятся с изменением условий и вида возникновения кризисной ситуации, таким образом, повышается обученность личного состава соединения и способности командирами в кратчайшие сроки принимать нестандартные решения.

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