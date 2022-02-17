17.02.2022 (02:00)

Курсанты Военно-космической академии проходят войсковую стажировку в авиационных полках ВТА

В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) на войсковую стажировку прибыли курсанты выпускных курсов Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

Будущие офицеры с факультета сбора и обработки информации проходят войсковую стажировку в метеорологической службе авиационных полков под руководством опытных наставников.

Во время стажировки курсанты получают практические навыки диагностики и регулировки точности работы измерительных аппаратов, а также развивают умение разрабатывать поверочные схемы для различных видов измерений, инструкций и методик.

По окончании стажировки каждому курсанту будет выдана характеристика с места прохождения стажировки. Также по возвращению в академию комиссия из числа профессорско-преподавательского состава проанализирует отчеты о выполнении индивидуальных заданий и выставит им итоговые оценки.

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