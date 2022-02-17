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17.02.2022 (01:00)

В Амурском соединении дальней авиации началась сдача нормативов по физической подготовке

В воинских частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, приступили к плановой проверке уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий за первый квартал нового учебного года.

Всему личному составу предстоит выполнение физических упражнений в быстроте, силе, выносливости и ловкости, а также в военно-прикладных навыках.

С учетом погодных условий и разных возрастных групп предусмотрены нормативы в челночном беге, выполнении силовых упражнений на перекладине, толчок двух гирь весом 24 кг, гимнастических упражнений на брусьях, сгибание – разгибание рук в упоре лежа, в том числе лыжная гонка на 5 км и приёмы рукопашного боя.

Мероприятие проводится под руководством помощника командира авиационного соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Физподготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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