17.02.2022 (05:01)

Службе горючего Вооружённых Сил России – 86 лет

В составе Вооружённых Сил России существует и действует служба, без которой невозможно представить современную армию и флот. Это – служба горючего. Служба, без которой не взлетит на задание ни один самолет,

не выйдет в дальний поход боевой корабль, не двинется в атаку ни одна танковая рота, не выйдет на цель ни одна стратегическая ракета. Эта служба является важнейшей в системе материально-технического обеспечения армии и флота.

Созданное в 1936 году по приказу Народного комиссара обороны Союза ССР Управление снабжения горючим РККА с отделами в военных округах положило начало славной истории службы горючего, которая на протяжении всего этого времени неизменно демонстрирует верность Отчизне, мужество

и самоотверженность.

Деятельность службы горючего неразрывно связана с боевой летописью армии и флота, героизмом воинов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, доблестью и отвагой офицеров и солдат, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других локальных военных конфликтах.

Напряженный и поистине героический труд специалистов службы горючего неоднократно отмечен при создании ракетно-ядерного щита страны, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тушении массовых лесных пожаров, ликвидации техногенных аварий и катастроф.

В сегодняшних условиях обостренной геополитической обстановки службой горючего выполняется значительный комплекс мероприятий

по наращиванию материально-технической базы и снабжению горюче-смазочными материалами группировки войск (сил) в Сирийской Арабской Республике, Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, миротворческой миссии сил ОДКБ в Казахстане.

Продолжается строительство объектов службы горючего, в том числе

с привлечением вертикально интегрированных нефтяных компаний, разрабатываются новые образцы технических средств службы горючего.

Современная структура службы горючего включает в себя базы и склады ракетного топлива и горючего, подразделения подвоза и заправки горючим

в составе бригад материально-технического обеспечения, трубопроводные части, средства заправки компонентами жидкого ракетного топлива, ремонтные мастерские и лаборатории контроля качества горючего, а также головную научно-исследовательскую организацию 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России.

Какая бы задача ни стояла перед Вооруженными Силами, воинские части

и организации службы горючего всегда синхронно делают все, от них зависящее, чтобы войска и силы флота были обеспечены всем необходимым для выполнения поставленных задач.

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