17.02.2022 (05:00)

Расчеты РСЗО Восточного военного округа выполнили задачи по занятию и смене огневых позиций на учении в Республике Беларусь

В ходе совместного учения «Союзная решимость-2022» на территории Республики Беларусь расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) Восточного военного округа на полигоне Обуз-Лесновский отработали задачи по занятию и смене огневых позиций, после чего уничтожили бронетехнику и объекты условного противника.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие совершили марш в указанный район, отработав вопросы скрытного перемещения в лесистой местности.

После этого расчеты выполнили нормативы по подготовке РСЗО к стрельбе, продемонстрировали навыки в определении целей, нанесли огневое поражение и отработали смену огневых позиций.

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