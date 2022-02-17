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17.02.2022 (08:00)

Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений

Воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начал движение в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах.

Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около 1000 километров.

По прибытии в пункт постоянной дислокации военнослужащим предстоит провести обслуживание боевой техники и её подготовку к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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