17.02.2022 (05:15)

Корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в Охотском море

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл учение по отражению средств воздушного нападения с выполнением зенитных ракетных стрельб в рамках планового учения в акватории Охотского моря.

По замыслу учения экипажи корветов «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ТОФ обнаружили отряд кораблей условного противника, идущий курсом к территориальным водам Российской Федерации. После попытки экипажей корветов установить связь с предполагаемыми нарушителями «противник» применил по кораблям Тихоокеанского флота ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени «Малахит».

После обнаружения ракетного пуска боевые расчёты корветов взяли на сопровождение воздушную цель и выполнили фактическую ракетную стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут». После входа ракеты-мишени в зону поражения корабельной артиллерии она была обстреляна расчетами 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190.

В рамках учения экипажи корветов отработали на практике полный комплекс действий по противовоздушной обороне с постановкой радиолокационных и электронных помех.

Роль противника была отведена экипажу малого ракетного корабля Тихоокеанского флота «Иней».

В настоящий момент в учении, проводимом в акватории Охотского моря под руководством командующего флотом адмирала Сергея Авакянца, задействовано свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты морской авиации.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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