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17.02.2022 (05:10)

Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла в море для участия в плановом учении

Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии (КФл) вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении.

Экипажам кораблей КФл предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению в сложных условиях обстановки и действовать по различным вводным, поступающим с командного пункта флотилии.

В открытом море экипажи артиллерийских катеров и тральщиков отработают задачи противоминного обеспечения развёртывания сил КФл и противоподводно-диверсионной обороны кораблей и катеров при стоянке на рейде. Военные моряки Каспийской флотилии выполнят поиск мин с использованием контактных тралов и отработают их уничтожение с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения.

В ближайшее время корабельным тактическим группам флотилии предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя, а также выполнить практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Всего в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», «Ступинец» малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Учения
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