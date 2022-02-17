17.02.2022 (03:00)

Российские миротворцы провели интерактивный урок в школе Нагорного Карабаха

Российские миротворцы в ходе просветительской акции «Урок миротворца» провели интерактивный урок в средней школе населенного пункта Красный Базар Мартунинского района Нагорного Карабаха.

«Российским миротворческим контингентом в средней школе села Красный Базар, Мартунинского района был проведен интерактивный урок «Миротворцы. Миротворческая деятельность». В ходе урока были проведены: центром гуманитарного реагирования — занятие по теме: «Миротворцы, кто они?», ротой гуманитарного разминирование — занятие по теме: «Правила поведения в условиях сохраняющейся минной опасности», медицинским отрядом — занятие по теме: «Оказание первой медицинской помощи», — рассказал представитель российского миротворческого контингента Иван Сокорев.

В ходе лекции военнослужащие российского миротворческого контингента рассказали детям о главных задачах миротворцев и истории создания миротворческих сил в России и в мире.

Также детям объяснили о повышенной опасности нахождения в районах, где ранее шли боевые действия из-за большого количества взрывоопасных предметов и способах оказания первой медицинской помощи.

В свою очередь российские саперы продемонстрировали как проходит разминирование территории. Показали, как работает миноискатель и дали примерить экипировку, чтобы почувствовать себя настоящими миротворцами.

«Мы благодарны вам за то, что вы пришли, не забыли про нас, вы держите нас в центре вашего внимания и все что вы показали нам, нашим детям очень полезно и нужно нам, потому что мы в таком положении живем, таком месте что это нам необходимо знать», — сказала преподаватель русского языка Элен Кавасян.

В завершение учащиеся и учителя школы поблагодарили офицеров центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента за проведенное занятие и оказанную поддержку в сфере образования молодежи.

С начала текущего года российские миротворцы на территории Нагорного Карабаха более 10 раз приходили в гости к детям для проведения интерактивных уроков по истории, патриотических акций и тематических творческих встреч. Всего в этих мероприятиях приняло участие около 1 тыс. школьников и студентов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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