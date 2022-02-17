17.02.2022 (05:05)

В Москве отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО даст салют в День защитника Отечества

В 21 час 23 февраля в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) имени маршала артиллерии Владимира Михалкина даст праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.

Дивизион укомплектован 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ. Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд. Легендарные 76-мм орудия ЗИС-3 образца 1942 года произведут 30 артиллерийских залпов.

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