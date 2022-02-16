16.02.2022 (23:00)

Отряд кораблей Балтийского флота завершил выполнение задач морского похода

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вернулся в пункт постоянного базирования в г. Балтийск после выполнения задач в Балтийском и Северном морях, а также в акватории Атлантического океана.

Корветы вышли в море 23 января текущего года. Поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

За время похода отряд оставил за кормой более пяти тысяч морских миль, моряки отработали десятки корабельных учений и тренировок. Экипажи корветов «Стойкий» и «Сообразительный» выполнили комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу, отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения и противолодочных вертолётов Ка-27. Также специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей были выполнены задачи по нанесению ракетных ударов противокорабельными ракетными комплексами «Уран» по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, отработаны задачи артиллерийского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и выполнили стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов по морским мишеням.

Сегодня в военной гавани г. Балтийска состоялась церемония встречи экипажей отряда. На пирсе военных моряков, успешно выполнивших боевые задачи, встречали представители командования, родные и близкие моряков-балтийцев.

Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми, после пополнения необходимых запасов, выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие будут поощрены командованием флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице