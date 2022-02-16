16.02.2022 (22:00)

Детская творческая студия Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» проводит I Всероссийский фестиваль-конкурс «Эра новых звезд»

Впервые Детская творческая студия Ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) «Красная звезда» проводит I Всероссийский фестиваль-конкурс «Эра новых звезд».



Участники конкурса будут соревноваться в исполнении авторской песни в номинации «Вокально-хоровое исполнение», ансамбли и оркестры покажут свое мастерство и виртуозное владение музыкальными инструментами в номинации «Инструментальное исполнение», с театральными номерами выступят в номинации «Театр», а танцевальные номера на суд жюри и зрителей участники конкурса представят в номинации «Хореография».



Заявки на участия в фестивале конкурса уже подали творческие коллективы из «Культурно-досугово клуба «Мечта» (р.п. Нахабино), «Культурно-досуговый центр» (г. Высоковская), Молодежный центр культуры и досуга «Современник» (г. Кимры). Детская школа искусств «Гармония» (п.Власиха), Театр народной песни «Теремок» (г.Одинцово), Детская школа исскуств «Синтез» (г.Серпухов), Театр-студия «Золотой ключик» (г.Москва), Хореографический коллектив «Раздолье» (г.о. Солнечногорск).



Целями проведения конкурса являются выявление и поддержка талантливых исполнителей, одаренных авторов и ярких творческих коллективов, использование культурного наследия на благо образования.



Жюри конкурса формируется из числа авторитетных исполнителей, педагогов, видных музыкально-общественных деятелей.

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