16.02.2022 (21:45)
Военнослужащие вместе со всей страной болеют за российских спортсменов на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине
Во всех воинских частях и подразделениях, вузах и довузовских образовательных организациях Минобороны России в свободное от исполнения служебных обязанностей и учебы время смотрят трансляции из китайской столицы.
Военнослужащие поддерживают олимпийцев не только у экранов телевизора, но и в рамках выполнения учебно-боевых задач. Так например инструкторы учебного центра автобронетанковой службы в Челябинске, показали мастерское вождение гусеничных тягачей «Витязь». В ходе выполнения упражнения по вождению они нарисовали на снегу пять олимпийских колец.
Военнослужащие роты почетного караула выполнили элементы плац-концерта с оружием. В ходе подготовки к всеармейскому этапу конкурса «Саянский марш-2022» горные подразделения российских Вооруженных сил поднялись на вершины Саян и развернули баннер в поддержку олимпийцев.