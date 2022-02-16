16.02.2022 (21:15)

Корабельная ударная группа Северного флота провела учение по противовоздушной обороне в Баренцевом море

В Баренцевом море корабельная ударная группа Северного флота провела учение по противовоздушной обороне. В рамках учения отрабатывались задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота.

По замыслу мероприятия корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Экипажи кораблей провели совместное учение с применением боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. Роль воздушных целей была отведена самолётам армии ВВС и ПВО Северного флота. Они имитировали нанесение ударов крылатыми ракетами и бомбоштурмовые удары.

В настоящее время экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» во взаимодействии с истребителями Су-33 и МиГ-29 морской авиации Северного флота отрабатывают отражение внезапных атак штурмовиков и истребителей, пикирующих на корабли группировки, путем комплексного применения ракетного вооружения и разнокалиберных артиллерийских систем АК-130, АК-630 и А-192.

Боевые расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей-участников учения осуществляют условное применение оружия по воздушным целям. Главная их задача на данном этапе учения — отработать захват и сопровождение цели радиотехническими средствами управления оружием. Боевые артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по воздушным целям будут проведены на следующих этапах учения.

В настоящее время в учении задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота и более 10 летательных аппаратов морской авиации Северного флота. В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», другие боевые корабли, атомные и дизель-электрические подводные лодки.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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