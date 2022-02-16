16.02.2022 (21:00)

В Военной академии РХБ защиты прошла творческая встреча коллектива военного оркестра с представителем Военного института (военных дирижеров) Военного университета

15 февраля в Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени генерала армии А.В. Хрулёва прошла творческая встреча коллектива военного оркестра с начальником кафедры инструментов военных оркестров Военного института (военных дирижеров) Военного университета Минобороны России, кандидатом педагогических наук, доцентом полковником Игорем Батищевым.

В ходе встречи представитель Военного университета рассказал военнослужащим и гражданскому персоналу оркестра академии об особенностях подготовки будущих военных дирижеров на современном этапе, тенденциях в развитии современной военной музыки, научных достижениях кафедры. Были затронуты актуальные вопросы исполнительской деятельности на инструментах военных оркестров, репертуарной политики в жанре духовой музыки.

В заключение встречи прозвучали ответы на актуальные вопросы, заданные военными музыкантами.

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