16.02.2022 (20:45)

Военнослужащие 282-го учебного центра войск РХБ защиты приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти вывода советских войск из Афганистана

Военнослужащие 282-го Трансильванского Краснознаменного ордена Александра Невского учебного центра войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

На площади Победы в подмосковном Ногинске личный состав учебного центра совместно с представителями администрации города Ногинска и Богородского городского округа, ветеранами боевых действий, духовенством, а также представителями Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» возложил цветы и гирлянду памяти к мемориалу воинам-интернационалистам.

Со словами напутствия к молодому поколению о важности знания истории Отечества и сохранения памяти о славных поступках соотечественников выступили участники митинга, по окончании которого торжественным маршем через центральную площадь города военнослужащие и ветераны проследовали к мемориалу воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.

Участники церемонии почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания.

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