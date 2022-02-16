16.02.2022 (20:30)

В Омском филиале Военной академии МТО проведен методический семинар «Направления междисциплинарной интеграции дисциплин при освоении инженерной компьютерной графики»

В Омском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва в рамках методических занятий с профессорско-преподавательским составом кафедр физико-математических дисциплин и технической механики проведен методический семинар в форме круглого стола на тему: «Направления междисциплинарной интеграции дисциплин при освоении инженерной компьютерной графики».

В ходе семинара были проанализированы структурно-логические схемы дисциплин «Информатика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Системы автоматизированного проектирования», рассмотрена преемственность освоения обучающимися инженерной компьютерной графики.

Руководители занятия довели до участников круглого стола содержательную часть тем, предназначенных для освоения обучающимися инженерной компьютерной графики. Акцентировано внимание на методико-технологических аспектах проведения занятий с использованием цифровых ресурсов и интерактивных средств обучения.

В результате семинара были определены преемственные, синхронные и перспективные связи дисциплин «Информатика», «Начертательная геометрия и инженерная графика» и «Системы автоматизированного проектирования». Рассмотрены основные направления организации междисциплинарной интеграции дисциплины «Информатика» на примере формирования синхронных интегральных связей с дисциплиной «Начертательная геометрия и инженерная графика» с учётом согласованности фундаментальной и практической подготовки курсантов в части, касающейся освоения инженерной компьютерной графики.

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