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16.02.2022 (20:15)

Военнослужащие Пензенского филиала Военной академии МТО приняли участие в литературно-мемориальной акции «День памяти Лаврентия Загоскина»

Военнослужащие Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва приняли участие в литературно-мемориальной акции «День памяти Лаврентия Загоскина».

Организаторами мероприятия выступили Пензенское областное отделение Русского географического общества, Пензенский государственный краеведческий музей, а также в рамках сотрудничества между РГО и Минобороны России — филиал Военной академии МТО.

Памятная акция проводилась на территории бывшей усадьбы Лаврентия Алексеевича Загоскина, являющейся музеем народного творчества.

В ходе проведения мероприятия председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов рассказал всем участникам о бесстрашном морском офицере Лаврентии Загоскине и о том, как пензенцы бережно хранят память о нем.

Курсанты военного вуза узнали биографию и заслуги известного земляка, обсудили направления дальнейшей совместной работы по освящению заслуг известных пензенцев.

Поэт, член РГО Михаил Рудаков прочитал стихи собственного сочинения в честь великого путешественника.

Организаторами акции было объявлено, что в ближайшее время в учебных заведениях региона стартуют «загоскинские уроки», благодаря которым будет раскрыта многогранная личность Лаврентия Загоскина.

Изучение и популяризация наследия русских первопроходцев с привлечением к этому молодежи способствует укреплению базовых ценностей, определяет значимость России в истории великих географических открытий.

В завершение акции участники возложили цветы к памятнику Лаврентия Загоскина, установленному в 2018 году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия
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