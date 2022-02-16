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16.02.2022 (20:00)

В Хакасии началось специальное учение с железнодорожным соединением ЦВО

В Республике Хакасия началось специальное учение с железнодорожным соединением Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие на штатной военной технике совершили марш в район выполнения поставленных учебно-боевых задач по сборке береговой части железнодорожного моста через водную преграду.

После прибытия в район военные железнодорожники отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам и средствам условного противника, провели инженерную разведку местности и прилегающей береговой линии.

В ходе учения, которое продлится два дня, военнослужащие отработают вопросы организации работ по подготовке грунтовой насыпи для укладки железнодорожного полотна, а также для прокладки обходного пути длиной более километра. Кроме этого, военнослужащие подготовят береговую линию для установки рамно-эстакадноого моста через водную преграду.

В специальном учении принимают участие свыше 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Центральный военный округ
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