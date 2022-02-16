16.02.2022 (19:45)

В День защитника Отечества в ЦДРА пройдет турнир по бильярду на Кубок Минобороны России

23 февраля в Центральном Доме Российской Армии состоится XVI турнир по бильярду на кубок Министерства обороны Российской Федерации среди генералов и офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященный Дню защитника Отечества.

Традиционный турнир по бильярду проводят Департамент культуры Минобороны России, Центральный Дом Российской Армии и Московский Союз бильярдного спорта.

Турнир состоится в историческом бильярдном зале ЦДРА, несколько лет назад реконструированном, но сохранившим дух и атмосферу двадцатых годов прошлого века, когда игра на зеленом сукне только завоевывала популярность у военнослужащих Красной Армии и каждые соревнования были большим событием с участием руководителей страны и Вооруженных Сил.

В церемонии открытия соревнований примут участие директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный, президент Московского Союза бильярдного спорта Евгений Иванов, вице-президент Московского Союза бильярдного спорта Виталий Мант, начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, генерал-полковник авиации в отставке Борис Корольков и актер, режиссер, драматург Михаил Шевчук.

Турнир имеет жесткий регламент: проводится по олимпийской системе – отборочные поединки с выбыванием после второго поражения, финальные – с выбыванием после первого поражения. Судейство обеспечивает Московский Союз бильярдного спорта.

В соревнованиях участвуют представители различных видов и родов Вооруженных Сил, а также управлений Минобороны России.

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