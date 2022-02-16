16.02.2022 (19:30)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили железнодорожное сообщение условного противника на учениях в Тамбовской области

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа организовали диверсию на железнодорожных путях условного противника в ходе тактических учений в Тамбовской области.

Согласно замыслу учений, разведчики действовали на охраняемой «противником» территории, из-за чего на протяжении маршрута регулярно дежурили дозорно-постовые группы. Военнослужащие осуществляли скрытное передвижение по безопасному маршруту путём разведки и анализа месторасположения «противника» при помощи комплексов разведки управления и связи КРУС «Стрелец-М».

Пробравшись в тыл основных войск условного противника, разведчики обнаружили узлы его железнодорожного сообщения, после чего произвели установку минного устройства и покинули зону диверсионных действий для дальнейшего подрыва.

Всего в учениях принимало участие свыше 400 военнослужащих, включая разведывательные и железнодорожные подразделения ЗВО, было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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