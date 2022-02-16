16.02.2022 (19:15)

Первый поток военнослужащих общевойсковой армии ЗВО завершил программу интенсивной подготовки в Учебном центре Минобороны РФ в Нижегородской области

Около 240 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа завершили программу интенсивной подготовки с «курсом выживания» в Учебном центре Министерства обороны РФ, дислоцированном в посёлке Мулино в Нижегородской области.

В течение месяца военнослужащие проходили обучение по тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной, физической и РХБ подготовкам, большая часть из которых проводилась в условиях практических занятий. Проверка морально-психологических качеств военнослужащих прошла в рамках «обкатки» современными боевыми машинами пехоты БМП-3 и преодолении огненно-штурмовой полосы препятствий с использованием средств имитации.

Особое внимание в ходе обучения уделялось навыкам автономного существования в условиях низких температур: оборудование ночлега, приготовления пищи, оказания первой медицинской помощи при помощи подручных средств, в том числе и при обморожении.

Ежегодно для прохождения программы интенсивной общевойсковой подготовки в Учебный центр Минобороны отправляются около 900 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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