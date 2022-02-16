16.02.2022 (19:00)

Артиллеристы танковой дивизии ЦВО отработали метод кинжального огня на учении в Челябинской области

Военнослужащие подразделений ствольной артиллерии танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной на Южном Урале, отработали метод кинжального огня, уничтожив наступающего противника в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу тактического эпизода, расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» применили метод кинжального огня, уничтожая прямой наводкой объекты противника на расстоянии до 2 километров. Совершив марш в заданный район и замаскировав позиции, артиллеристы внезапно открыли огонь во фланг наступающего противника, выборочно уничтожая бронетехнику и живую силу, тем самым препятствуя развертыванию в предбоевые и боевые порядки. Также в ходе ведения огня отрабатывались нормативы подноса и загрузки боеприпасов вручную и при помощи штатного крана-манипулятора. Снизив темп наступления противника, военнослужащие отработали свертывание, прицепку орудия к артиллерийским тягачам «Медведь» и совершение скоростного марша в район сосредоточения своих войск.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих и свыше 70 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице