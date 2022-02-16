16.02.2022 (18:45)

На базе Рязанского училища Воздушно-десантных войск завершился сбор со студентами московских вузов «Зима в спецназе»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На базе РВВДКУ завершился сбор со студентами московских вузов «Зима в спецназе»

На базе учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) подвели итоги уникального военного сбора «Зима в спецназе», проходившего в период с 3 по 16 февраля.

В сборе принял участие 41 студент военных учебных центров Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Программа сбора включала в себя занятия по основам военной службы, строевой подготовке, оказанию первой медицинской помощи, а также основам выживания, в том числе в условиях низких температур. Опытные инструкторы из РВВДКУ провели со студентами занятия по ориентированию на местности с картой, средствами навигации и без них, оборудованию укрытий, организации наблюдения и разведки.

Обучаемые выполнили учебные стрельбы из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок, продемонстрировали элементы рукопашного боя и имитацию засады разведывательно-диверсионной группы на колонну военной техники условного противника.

Это восьмой подобный сбор. Большинство участников — молодые специалисты, обучающиеся по специальностям информационная и кибербезопасность, радиотехника, радиоэлектроника, системы связи. В военном учебном центре при университете они проходят обучение по программе подготовки офицеров запаса по востребованным военно-учетным специальностям (радиоэлектронная борьба, средства связи и навигации).

Присутствовавший на мероприятии ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что данный проект стал серьезным шагом в улучшении качества подготовки офицеров запаса для Вооруженных Сил Российской Федерации

«В этом году наш проект поддержал командующий ВДВ Андрей Сердюков. Мы надеемся, что и в дальнейшем будет возможность проводить подобные сборы на базе Рязанского училища ВДВ. Потому что материально-техническая база училища необыкновенная, достойна всяких похвал. Видно, что люди с душой подходят к своему делу», — сказал Станислав Кудж.

Финальным испытанием для подготовки и закрепления полученных во время сбора навыков стал 12-часовой «рейд выживания», в ходе которого участники «Зимы в спецназе» совершили 20-километровый марш-бросок по территории условного противника с выполнением боевых заданий.

Организаторы проекта подчеркивают, что концепция «Зимы в спецназе» нашла отклик у студентов, повысила интерес к занятиям в военном учебном центре, так как для того, чтобы попасть в военно-учебный центр РТУ МИРЭА и МГЮА, надо выдержать серьезный конкурс.

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