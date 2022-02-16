16.02.2022 (18:00)
Морские пехотинцы ВВО в ходе учения «Союзная решимость–2022» отработали совместные действия с подразделениями ВС Республики Беларусь по отражению воздушного налета
Подразделения морской пехоты Восточного военного округа (ВВО), принимающие участие в совместном учении «Союзная решимость–2022», на полигоне Обуз-Лесновский отработали совместные действия с подразделениями Вооруженных сил Республики Беларусь по отражению воздушного налета в ходе оборонительного боя.
Для поражения средств воздушного нападения условного противника применялись переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».
Отработка совместных действий позволила повысить уровень взаимодействия подразделений вооруженных сил союзных государств.
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