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16.02.2022 (18:00)

Морские пехотинцы ВВО в ходе учения «Союзная решимость–2022» отработали совместные действия с подразделениями ВС Республики Беларусь по отражению воздушного налета

Подразделения морской пехоты Восточного военного округа (ВВО), принимающие участие в совместном учении «Союзная решимость–2022», на полигоне Обуз-Лесновский отработали совместные действия с подразделениями Вооруженных сил Республики Беларусь по отражению воздушного налета в ходе оборонительного боя.

Для поражения средств воздушного нападения условного противника применялись переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».

Отработка совместных действий позволила повысить уровень взаимодействия подразделений вооруженных сил союзных государств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международные учения
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