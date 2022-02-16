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16.02.2022 (16:30)

Подразделения ПВО ВВО и Республики Беларусь отразили авиаудар условного противника

В рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь отразили авиационный удар условного противника.

В ходе учения подразделения радиотехнических войск обнаружили воздушные цели на максимальной дальности. Информация об обнаруженных целях в автоматическом режиме поступила на командный пункт противовоздушной обороны, где была распределена между зенитными ракетными дивизионами С-300 Республики Беларусь и С-400 Восточного военного округа.

С получением координат целей, расчеты зенитно-ракетных комплексов осуществили захват, сопровождение воздушных целей и уничтожили их, выполнив электронные пуски ракет.

Налет авиации условного противника имитировали самолеты штурмовой и истребительной авиации, привлекаемые к учению «Союзная решимость-2022».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международные учения
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