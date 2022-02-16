16.02.2022 (16:30)
Подразделения ПВО ВВО и Республики Беларусь отразили авиаудар условного противника
В рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь отразили авиационный удар условного противника.
В ходе учения подразделения радиотехнических войск обнаружили воздушные цели на максимальной дальности. Информация об обнаруженных целях в автоматическом режиме поступила на командный пункт противовоздушной обороны, где была распределена между зенитными ракетными дивизионами С-300 Республики Беларусь и С-400 Восточного военного округа.
С получением координат целей, расчеты зенитно-ракетных комплексов осуществили захват, сопровождение воздушных целей и уничтожили их, выполнив электронные пуски ракет.
Налет авиации условного противника имитировали самолеты штурмовой и истребительной авиации, привлекаемые к учению «Союзная решимость-2022».