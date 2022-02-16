16.02.2022 (18:30)

Специалисты аварийно-спасательных формирований Минобороны РФ приступили к состязаниям в профессиональном мастерстве

В воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России стартовал первый этап конкурса аварийно-спасательных формирований профессионального мастерства «Аварийный район».

В отборочных соревнованиях военные специалисты преодолевают элементы этапа «Специальная полоса», демонстрируя навыки прохождения ряда препятствий, имитирующих реальную обстановку, в которой могут оказаться спасатели – разблокировку прохода, преодоление скалодрома, тушение возгорания. При этом общий вес спасательного и специального оборудования, переносимого командой, превышает 250 килограмм.

Победители отборочных этапов получат право представлять Российскую Федерацию на международном этапе конкурса «Аварийный район», который пройдет в августе 2022 года.

Справочно:

Команды 12-го Главного управления МО РФ с 2018 года удерживают звание чемпиона как во всеармейских, так и в международных этапах соревнований, а учебно-материальная база соединений и воинских частей 12-го Главного управления ежегодно совершенствуется и дополняется новыми элементами, что позволяет повышать профессионализм и выучку личного состава по всем направлениям боевой подготовки.

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