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16.02.2022 (17:45)

Курсанты учебного центра Военной академии МТО приступили к практическому вождению специальной военной техники

Фото Видео

Курсанты учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва приступили к вождению многотонных гусеничных и колесных транспортных средств.

На полигоне в Челябинской области военнослужащие по призыву совершенствуют навыки вождения колесных МАЗ-543 — мобильной платформы для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также гусеничных тягачей ДТ-30П «Витязь», которыми комплектуются арктические подразделения.

В ходе вождения курсанты преодолели двухкилометровую трассу с искусственными и естественными препятствиями.

Учебный центра структурно входит в состав филиала Военной академии МТО в Омске и ведет подготовку по 11 направлениям на семь типов техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Учебный центр , Центральный военный округ , Военное образование
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