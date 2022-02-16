16.02.2022 (17:45)
Курсанты учебного центра Военной академии МТО приступили к практическому вождению специальной военной техники
Курсанты учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва приступили к вождению многотонных гусеничных и колесных транспортных средств.
На полигоне в Челябинской области военнослужащие по призыву совершенствуют навыки вождения колесных МАЗ-543 — мобильной платформы для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также гусеничных тягачей ДТ-30П «Витязь», которыми комплектуются арктические подразделения.
В ходе вождения курсанты преодолели двухкилометровую трассу с искусственными и естественными препятствиями.
Учебный центра структурно входит в состав филиала Военной академии МТО в Омске и ведет подготовку по 11 направлениям на семь типов техники.