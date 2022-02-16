16.02.2022 (17:30)
В Тамбовской области завершился отборочной этап конкурса АрМИ-2022 «Тактической стрелок» среди соединений ЗВО
В Тамбовской области завершился отборочный этап конкурса Армейских международных игр АрМИ-2022 «Тактической стрелок» Западного военного округа (ЗВО).
В ходе соревнований лучшие стрелки выполнили различные огневые задачи, которые включали в себя бой в замкнутых помещениях, проведение противозасадных операций, городской бой, а также освобождение и эвакуацию заложников.
Площадки для отработки стрельб на полигоне организованы таким образом, чтобы каждый военнослужащий выполнил стрельбы из автомата Калашникова АК-12 и пистолета Ярыгина из неудобных положений со сменой оружия и светошумовых гранат, коллиматорных прицелов нового типа.
Всего в соревнованиях принимало участие около 500 военнослужащих ЗВО, лучшие команды представят свою воинскую часть на окружном этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок».