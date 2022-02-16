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16.02.2022 (17:15)

Водители общевойсковой армии ЗВО приступили к отработке экстремального вождения в рамках подготовки к конкурсу АрМИ-2022 «Военное ралли»

Водители общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках подготовки к отборочному этапу конкурса Армейских международных игр-2022 «Военное ралли» приступили к совершенствованию навыков вождения в экстремальных условиях.

В ходе этапа практической подготовки водители тренируются в прохождении различных специальных маршрутов, включающих в себя как дороги общего пользования, так и специальные участки пути, оборудованные искусственными и естественными препятствиями. В тренировках участвуют водители автомобилей КамАЗ, «Урал» и УАЗ, а также штурманы, которые выбирают наиболее быстрый и безопасный маршрут движения автотехники.

Перед началом практических занятий военнослужащие сдали зачёты, подтверждающие высокий уровень знаний технических характеристик техники и требований безопасности при эксплуатации, а также самостоятельно провели техническое обслуживание автомобилей.

Всего в подготовке к отборочному этапу конкурса АрМИ-2022 «Военное ралли» участвуют около 500 военных водителей и штурманов общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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