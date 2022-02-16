16.02.2022 (17:00)

Спецназ ЦВО провел соревнования по армейской тактической стрельбе в Самарской области

Военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа провели соревнования по армейской тактической стрельбе в рамках подготовки конкурса Армейских международных игр «Тактический стрелок».

Практические действия проходили на полигоне Новая Бинарадка. В состязаниях приняли участие более 100 военнослужащих. Все они показывали свое мастерство во владении пистолетами и автоматами. Стрельбы проводились со сменой рук, с разных дистанций. В зависимости от поставленных задач, часть упражнений выполнялась после марш-броска. Состязания проходили в индивидуальных и командных зачётах.

Военнослужащие показавшие лучшие результаты представят округ на всеармейских соревнованиях.

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